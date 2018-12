Kamppause skal styrke Stine Jørgensen til mellemrunden

Landstræneren håber, at Stine Jørgensen kan spille en større rolle i mellemrunden efter to kampe på tribunen.

For anden kamp i træk sad anfører Stine Jørgensen på tribunen, da håndboldkvinderne tirsdag aften mødte Serbien ved EM.

Playmakeren er ellers meldt klar, og landstræner Klavs Bruun Jørgensen insisterer på, at der ikke er opstået problemer med det knæ, som blev opereret midt i oktober.

Men spilletiden skal doseres nøje, og håbet er, at yderligere et par dages ro kan gøre, at Stine Jørgensen kan få en større rolle i mellemrunden.

- Sagen er, at vi ikke ved præcis, hvordan knæet reagerer, når hun spiller. Det er jo en fremskyndet proces i forhold til, hvad man normalt ville gøre i hendes situation, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han brugte Stine Jørgensen i den første kamp mod Sverige, men hun røg ud af truppen mod Polen, og det havde ikke ændret sig til tirsdagens kamp mod Serbien.

- Hvis vi havde ladet hende spille mod Serbien, kunne vi ikke være sikre på, at hun var klar til den næste kamp.

- Det gode ved, at hun fik fri mod Serbien, er, at hun har fået endnu flere dage i forhold til den tid, man normalt skal bruge til at blive klar.

- Sandsynligheden for, at hun kan spille mere i de kommende tre kampe, er forhåbentlig blevet større, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han medgiver, at anføreren var savnet mod serberne, hvor det danske hold var på hælene og tabte med 25-30.

- Hun kan give noget ro, og hun er god til at lave indspil til Kathrine Heindahl, som hun kender hjemme fra klubben. Hendes rutine kunne vi godt have brugt, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Danmark skal på banen igen torsdag, når holdet spiller den første kamp i mellemrunden. Her er modstanderen Frankrig.