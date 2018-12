Kampfattigt forår giver Solbakken luksusproblemer

Efter den kommende weekends runde i Superligaen når FC København op på 36 kampe i sæsonen før jul, men førerholdet går et noget roligere forår i møde.

Torsdag røg holdet ud af Europa League, pokalturneringen er man færdig i, og dermed er der kun Superligaen tilbage frem til sommerferien.

De seneste to sæsoner er FCK gået videre fra gruppespillet og har haft europæiske kampe at se frem til efter vinterpausen, men sådan bliver det ikke i denne ombæring.

Kun 16 superligakampe er på kalenderen i næste halvsæson, og med en trup, der er gearet til at kunne favne over både pokalturnering, liga og Europa, har Ståle Solbakken mange muligheder, når holdet skal sættes til hver runde.

Men det betyder også, at han har mange store navne, som måske ikke får så meget spilletid, som de gerne vil have.

- Nu har Ståle selvfølgelig et luksusproblem, med alle de dygtige spillere han har, hvor vi kun skal spille én og maksimum to kampe om ugen, siger målmand Stephan Andersen.

Den 37-årige tidligere landsholdskeeper har primært siddet på bænken i Superligaen, og han er en af dem, som nok risikerer at skulle finde sig i meget begrænset spilletid det næste halve år.

For FCK som klub har det europæiske exit dog også en fordel.

- Det betyder, at vi kan have fuldt fokus på Superligaen og bare køre på ud over stepperne, siger han.

Københavnerne har kun tre point ned til FC Midtjylland, som konstant har fulgt FCK i ligatoppen i et tæt parløb.

Hovedstadsklubben har haft problemer med en del skader til angribere, hvilket også har været en del af forklaringen på de blot tre scoringer i Europa League-gruppespillet.

Men netop det kampfattige forår gør, at Ståle Solbakken ikke bekymrer sig om, hvorvidt han er nødt til at hente krudt ind til fronten.

- Overhovedet ikke. Vi når at spille 36 kampe før jul, og så skal vi spille 16 efter jul, siger han.