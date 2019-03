Et af de seneste eksempler kom fra OB i forbindelse med søndagens kamp mod Randers, hvor de første 200 udefans fik et gratis glas Mokai - eller Randers-champagne som OB kaldte det - og desuden kunne få serveret Thor-pilsnere fra hanerne i baren.

Odense Boldklub og mange andre klubber i Superligaen forsøger i stigende grad at bruge mere utraditionelle metoder til at lokke fodboldfans væk fra den magelige sofa og de store fladskærmstv og ud på stadion.

FC Nordsjælland har tidligere budt på Albani-øl og gratis brunsvigere til gæstende OB-fans. Søndag valgte OB at servere Thor-øl og gratis Randers-champagne - også kaldet Mokai - til gæsterne fra det østjyske. Foto: Sugi Thiru

Kigger man statistisk på tilskuertallet i den danske fodboldliga, er der da også god grund til at skrue charmen på.

I langt de fleste klubber er tilskuertallet faldet igennem de seneste år. Og sammenligner man med det gennemsnitlige tilskuertal til holdenes hjemmekampe for 10 år siden, ser det endnu mere kritisk ud i forhold til det tilskuertal, der i mange tilfælde er vital for klubbernes økonomi.

OB er dog den klub i Superligaen, der har oplevet den største fremgang i tilskuertallet med en stigning på 16,3 procent sammenlignet med sidste år. Og tilskuertallet i OB vil givetvis udvikle sig i en endnu mere positiv retning, når klubben i de kommende uger går i gang med slutspillet med de seks bedste hold.

Selv med de mest optimistiske briller står det dog fast, at OB heller ikke når op på niveauet for 10 år siden, hvor det daværende Fionia Park i gennemsnit trak mere end 10.000 tilskuere til hjemmekampene. Som nedenstående grafik viser, er OB faktisk den klub i Superligaen, der har oplevet det største fald i antallet af tilskuere på stadionet i Odense sammenlignet med sæsonen 2008/09.

I den interaktive grafik herunder kan du se, hvordan det gennemsnitlige tilskuertal har udviklet sig for OB og de andre nuværende Superligaklubber over de seneste fem år - og desuden sammenligne tallet med tilskuertallet for 10 år siden i sæsonen 2008/09.