GOG bringer sig med en sejr på 28-21 over et Ribe-Esbjerg HH i dyb krise op på en delt andenplads i ligaen. Efter en skidt og ujævn første halvleg - GOG var bagud 10-11 ved pausen - fik fynboerne styr på tingene i anden halvleg. Frank Mikkelsen i målet blev GOG's store spiller - redningsprocent på 45 - sammen med Niclas Kirkeløkke og Frederik Clausen. Sport Fyns Karsten L. Sørensen så kampen sådan her: