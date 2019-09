Rafael Nadal var på vej mod en sikker sejr i US Open-finalen, da han vandt de to første sæt og var foran med et servegennembrud i tredje sæt. Men Daniil Medvedev tvang finalen ud i fem sæt, inden Nadal tog stikket med cifrene 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.