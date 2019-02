Kamp i Esbjerg: Odense Bulldogs varmer op til afgørelsens uge

Ishockey: Der står mere på spil for hjemmeholdet end for udeholdet i fredagens ishockeymatch i Granly Hockey Arena i Esbjerg. Kampen mod Odense Bulldogs i næstsidste runde af grundspillet skal Esbjerg Energy vinde for at bevare en realistisk tro på, at vestjyderne kan overhale Aalborg Pirates og få den fjerdeplads, der giver en hjemmebanefordel i kvartfinalerne. Esbjerg er efter sejren på 6-3 i den sene kamp tirsdag aften tre point efter Aalborg, og Esbjerg er bedst indbyrdes.

Aalborg spiller fredag aften ude mod Rødovre, og i sidste runde på søndag skal Esbjerg til Sønderjyske, mens Aalborg også spiller lokalopgør ude mod Frederikshavn.

For Odense Bulldogs handler fredagens match om at forberede sig til næste uges knald-eller-fald-kampe mod Herlev Eagles. Odense Bulldogs ligger klart sidst, men har alligevel chancen for at komme med i slutspillet. Det kræver tre sejre i den kommende play-in-serie mod Herlev, der slutter som nummer otte og i kraft af den bedre placering fører 1-0 i kampe på forhånd i serien, hvor man skal vinde tre kampe for at gå videre.

Første kamp i play-in-serien er på tirsdag klokken 19.00 i Herlev, hvorefter man spiller i Odense fredag 1. marts klokken 19.30.