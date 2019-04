Kamil Wilczek sender Brøndby i pokalfinalen

Brøndby er i pokalfinalen efter torsdagens sejr hjemme over AaB. I finalen venter FC Midtjylland 17. maj.

En tur til Parken i pokalfinalen 17. maj ville redde meget af sæsonen for både Brøndby og AaB, som torsdag tørnede sammen i semifinalen.

Det blev Brøndby, der snuppede billetten til pokalfinalen, hvor FC Midtjylland er finalemodstanderen.

I torsdagens semifinale vandt Brøndby på hjemmebane med 1-0 foran 13.361 tilskuere. Målet blev sat ind af angriberen Kamil Wilczek i første halvleg.

Pokalsejren var kærkommen for Brøndby, som er ude af kampen om det danske mesterskab, der har udviklet sig til et parløb mellem FC København og FCM.

Nu vil Brøndby, der tidligere på året fyrede Alexander Zorniger som cheftræner og forfremmede assistenten Martin Retov som midlertidig erstatning, have en pokalfinale at se frem til i de næste seks uger.

Sidste år vandt Brøndby pokalfinalen, men blev overhalet på målstregen i kampen om det danske mesterskab af netop FCM.

I torsdagens kamp styrede Brøndby i langt det meste af tiden begivenhederne på banen, og AaB havde ikke meget at byde på rent offensivt.

AaB-spillerne Lucas Andersen og Kasper Kusk var ellers tilbage i startopstillingen efter at være blevet sparet i weekendens nederlag til Randers i Superligaen.

Men pausen så ikke ud til at have hjulpet de to nordjyske esser, som blev holdt i kort snor af hjemmeholdet.

Især Kusk mistede bolden gentagne gange i situationer, der ellers kunne være blevet farlige. Han blev flået ud efter 57 minutter.

Lucas Andersen skød på mål et par gange i starten af kampen, men han manglede også den magi, der ellers har omgivet ham i denne sæson.

I stedet slog Brøndby til efter lidt under et kvarters spil.

Midtbanespilleren Dominik Kaiser modtog bolden på midten af banen og kunne upresset sparke på mål.

Tyskerens forsøg var velplaceret, men AaB-keeper Jacob Rinne kunne se bolden hele vejen, og det var skuffende, at svenskeren kun formåede at halvklare forsøget.

Bolden gik fra Rinnes hænder ind på indersiden af stolpen og tilbage foran mål, hvor evigt opsøgende Kamil Wilczek stod klar med en inderside, mens AaB-backen Patrick Kristensen var stoppet op i sit tilbageløb.

AaB-stopperen Jores Okore fik chancen på et hovedstød efter en halv time, men forsøget sad lige i favnen på Brøndby-keeper Marvin Schwäbe.

AaB, som missede at komme i mesterskabsspillet, pressede Brøndby lidt mere i anden halvleg, men det blev kun få gange farligt.

Kantspilleren Frederik Børsting var tættest på en udligning efter 72 minutter, men Schwäbe stod klar på stregen og parerede til hjørne.

Den indskiftede Brøndby-angriber Ante Erceg nåede på lidt over 20 minutter at få to gule kort. Udvisningen skete dog først i overtiden.

Brøndby kunne uden de store problemer holde fast i den smalle føring og dermed i billetten til pokalfinalen for tredje år i træk.