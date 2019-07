Kadrii efter nedtur: - Det kendetegner os ikke

- Vi er dårlige, og når vi spiller herovre, skal vi være meget bedre, hvis vi vil have point. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Det kendetegner os ikke, for normalt er vi rigtig gode på bolden, men i dag er vi generelt bare virkelig dårlige, sagde Bashkim Kadrii efter kampen.

Drachmann var selv en af de spillere, hvis batterier var helt flade og efter 83 minutter måtte han udgå. Men det var ikke kun i kampens sidste tredjedel, da batterierne løb tør, at OB var på hælene og havde svært ved at finde plads blandt Brøndby-spillerne.

- Vi er der jo slet ikke i dag. Brøndby er det bedste hold, og vi får næsten foræret to mål af dem. Vi spiller helt uden energi, og mange af os virker trætte efter 60 minutter. Mange af de spillere, der plejer at være dynamiske var der ikke, sagde OB anfører Janus Drachmann efter kampen.

For passive

Men selv når fynboerne ind imellem fik kæmpet sig igennem Brøndbys til tider høje pres og gennem midten af banen, så virkede det til, at tingene typisk løb ud i sandet nede omkring Brøndbys felt, inden chancerne nåede at blive rigtig farlige.

- Det er ikke kun det fysiske, der mangler, men især også kvaliteten. Vi kommer egentlig flere gange i situationer, hvor vi får vendt spillet godt og isoleret til en en-mod-en- eller to-mod-to-chance, men hvor kvaliteten bare mangler, eller hvor vi løber i nogle dumme offside. Det var slet ikke godt nok, sagde Janus Drachmann.

Kampen mod Brøndby er anden gang på bare tre spillerunder, hvor OB har haft føringer i anden halvleg, men efter slutfløjt end ikke har kunnet fejre et enkelt nyt point i Superligatabellen.

- Nu har vi lukket syv mål ind i tre kampe. I sidste sæson fik vi stabiliseret. Efter en dårlig start fik vi lukket af, men i dag er det simpelthen for nemt. Vi er for passive helt fra angreb til midtbane til forsvar. Vi tillader Brøndby at have bolden for meget. Vi skal være mere udfarende. Da vi så er foran, har vi slet ikke kvaliteten til at straffe dem på omstillinger, og derfor taber vi, sagde Janus Drachmann.