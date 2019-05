KOMMENTAR: Lad fornuften sejre i Marstal-sagen

KOMMENTAR: Toki La Boube er 16 år og vil gerne spille fodbold i sin klub Marstal. Det kan han ikke. Jo han kan træne og den slags, men det er nu engang ikke det samme som at spille kampe.

La Boubes problem er, at han før sæsonen var tre dage for ung til at spille senior-kampe for Marstal. Det er ellers hans eneste reelle mulighed for at spille kampe. Klubben har nemlig ikke noget ungdomshold at spille på og det har fire drenge af årgang 2004 i øvrigt heller ikke. Tre andre drenge af årgang 2003 var født før den 1. juli og kunne godt bruges på seniorholdene, men Toki La Boube fyldte først den 3. juli.

Alligevel tog næstformand Henning Groth Hansen og klubben chancen og lod ham spille på serie 2-holdet. Velvidende at det kunne få en konsekvens. For det er ulovligt. Det værste i den her sag er, at Toki La Boube vel forholdsvis let kunne og burde have fået dispensation, når man kender omstændighederne. Det fortoner sig lidt, hvem skurken er her i den sammenhæng.

Efterhånden gik tiden og pludselig meldte nedrykningstruede Tårup sig på banen med en protest mod den ulovlige brug af den unge Marstal-dreng. Herefter var Marstal klar til at anke på grund af sagens karakter og de omstændigheder, der i øjeblikket er i de fynske udkants-klubber med frafald af spillere. DBU Fyn har såvidt vides udstedt en masse dispensationer i andre sammenhænge. Og der foregår stadig ting og sager, som ikke tåler dagens lys.

Men Marstal følte sig ikke ordentligt rådgivet af DBU Fyn, da dommen faldt. Marstal skulle have anket omgående og nu har DBU Fyn fratrukket ærøboerne 22 point og holdet er rykket ud af serie 2, pulje 4. De fleste ville have gjort som Tårup og protesteret for at redde egen røv.

I helikopter-perspektivet - og hvis historien er gengivet korrekt set fra Marstals side - så er det imidlertid helt tosset, at Toki La Boube ikke har fået dispensation. Tre dage. Der er andre, som får lov at spille kampe, selv om de er år fra at være berettigede til at spille.

Lad fornuften sejre. Lad Ærø få lov til at stille hold i DBU Fyns rækker. På den front er øen presset hårdt nok i forvejen.