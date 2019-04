KIF Kolding klarer skærene - TMS Ringsted rykker ned

Håndboldklubben KIF Kolding kan ånde lettet op. I hvert fald lidt endnu.

Selv om den traditionsrige klub med 14 mesterskaber lørdag tabte 25-28 til Aalborg Håndbold i sidste runde af grundspillet, blev det TMS Ringsted, der tog på sidstepladsen og den direkte nedrykningsbillet.

Ringsted skulle bruge en sejr ude mod de forsvarende mestre fra Skjern Håndbold for at bevare håbet om en sæson mere i Herre Håndbold Ligaen.

De to point var dog aldrig rigtig inden for rækkevidde for Ringsted, der blev sendt ned i 1. division med et nederlag på 31-36.

Det sjællandske mandskab havde ellers givet nedrykningskampen en anelse spænding, da holdet i sidste uge slog Lemvig-Thyborøn Håndbold.

Men ude mod Skjern kom holdet allerede bagud med syv mål i første halvleg, og selv om Ringsted vandt anden halvleg med et mål, var det ikke nok.

Hvis tingene flaskede sig for de andre bundhold, kunne Lemvig-Thyborøn være endt på sidstepladsen.

Vestjyderne mødte hjemme Aarhus Håndbold, der ikke kunne rokke sig fra syvendepladsen. Alligevel blev det til aarhusiansk sejr på 32-26, men Lemvig-Thyborøn kunne glæde sig over, at de øvrige nedrykningskandidater tabte.

Helt roligt kan KIF Kolding og Lemvig-Thyborøn dog ikke tage det endnu.

Nu venter nemlig et kvalifikationsspil blandt holdene, der sluttede på pladserne mellem nummer 9 og 13 i ligaen. Det dårligste hold skal møde nummer to eller tre fra 1. division i en direkte duel om adgang til Herre Håndbold Ligaen i næste sæson.

Foruden KIF Kolding og Lemvig-Thyborøn består kvalifikationsspillet af Ribe-Esbjerg, Mors-Thy og Nordsjælland Håndbold.

På grund af slutplaceringerne i grundspillet tager Ribe-Esbjerg og Mors-Thy to point med over. Nordsjælland og Lemvig-Thyborøn får et point med.

Det skadesplagede KIF-hold indleder kvalifikationsspillet uden point.