Juventus-træner sætter sin lid til Cristiano Ronaldo

Juventus har brug for at score mindst to mål tirsdag aften, hvis den italienske storklub skal vende 0-2-nederlaget fra den første ottendedelsfinale i Champions League mod Atlético Madrid til samlet sejr.

Superstjernen Cristiano Ronaldo bliver en central brik i italienernes forsøg på at fuldføre den mission, for han har før været en enmandshær i nøglekampe. Det siger Juventus' cheftræner, Massimiliano Allegri.

- Cristiano har mange mål i benene, og han er en spiller, som har scoret mange mål i Champions League. I den her slags kampe er han opsat og entusiastisk, og det giver os en kæmpe fordel, at vi har ham, siger Allegri ifølge AFP.

Det er meget logisk, at Allegri sætter sin lid til Ronaldo. Portugiseren er den mest scorende spiller i Champions League-historien. Han har lavet 121 mål i turneringen, og 57 af dem har været i knockoutfasen.

Sidste år var Ronaldo med til at sende Juventus ud af Champions League, da han scorede to mål i Real Madrids 3-0-sejr i Torino, mens han dybt inde i tillægstiden reducerede til 1-3 i Madrid.

Juventus-anfører Giorgio Chiellini satser også på, at Ronaldo kan være forskellen på avancement frem for exit.

- Jeg er 200 procent sikker på, at Cristiano vil spille som Cristiano, siger Chiellini, der spiller sin Juventus-kamp nummer 500 tirsdag aften.

Juventus-træner Allegri understreger, at der venter Ronaldo, Chiellini og de øvrige spillere en meget vanskelig opgave tirsdag aften.

- Atlético Madrid har ikke lukket mål ind i fem kampe, så det lyder godt, og det gør os meget trygge, lyder det ironisk fra Allegri, inden han bliver mere alvorlig:

- I de sidste ti år har Atlético Madrid været et af de stærkeste hold i Europa. Vi tror på, at vi kan vende det samlede resultat. Vi skal være rolige og målrettede, hvis vi skal få et godt resultat. Det vil være utroligt, siger Allegri.

Opgøret begynder klokken 21.