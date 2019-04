Juventus-profil: Komet opfordrede selv til abelyde

Leonardo Bonucci mener, at Moise Kean med en provokerende målfejring selv bærer en del af skylden for abelyde.

Da Juventus tirsdag aften vandt 2-0 på udebane over Cagliari, lød der i flere omgange abelyde rettet mod de mørke Juventus-spillere Moise Kean, Blaise Matuidi og Alex Sandro.

Abelydene tog til, da førstnævnte i kampens slutfase scorede til 2-0 og demonstrativt fejrede scoringen ved at stille sig ud foran Cagliaris fans og slog ud med armene.

Men det var en forkert måde at fejre målet, mener Juventus-stopperen Leonardo Bonucci. Målfejringen var med til at opildne til racisme, mener han.

- Kean ved, at når han scorer et mål, skal han fejre det med sine holdkammerater. Han ved også godt, at han skulle have gjort noget andet.

- Der var racistiske lyde efter målet, og dem hørte Blaise Matuidi også. Jeg synes, at skylden kan deles 50/50, for Moise Kean skulle ikke have fejret på den måde ud mod fansene, og fansene skulle ikke have reageret på den måde.

- Vi er professionelle, og vi skal være eksempler og ikke provokere nogen, siger Bonucci til SkyItalia.

Cagliaris præsident, Tommaso Giulini, mener også, at Kean selv pustede til ilden med en provokerende målfejring, men at reaktionen havde været den samme, hvis det var en hvid Juventus-spiller, der havde fejret et mål på samme måde.

- Hvis Federico Bernardeschi havde gjort, hvad Kean gjorde, ville reaktionen have været den samme. Ingen havde hørt noget (racisme, red.) op til det punkt. Kean lavede en fejl, han er 19 år, og det er forståeligt, siger præsidenten.

Mens klubpræsidenten blåstempler publikums vrede, tager han afstand fra racisme.

- Der er en bevægelse hen mod selvretfærdighed, og det bryder jeg mig ikke om. Den her klub har altid været eksemplarisk og fordømt racistisk opførsel, siger Tommaso Giulini.

19-årige Kean får opbakning fra Juventus-træner Massimiliano Allegri.

- Som sædvanlig er der nogle idioter, men også nogle normale mennesker. Vi har kameraer, som vi kan bruge til at identificere dem, der lavede lydene, så de kan få karantæne, siger Allegri.

Juventus-midtbanen Blaise Matuidi er ikke i tvivl om, at lyden fra tribunerne var af racistisk karakter.

- I dag oplevede jeg racisme under kampen. Det var svage mennesker, som prøvede at intimidere med had, skriver Matuidi blandt andet i et opslag på Facebook.