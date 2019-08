Juventus ønsker tidlige kampe i jagt på asiatisk marked

Publikum i Asien har for dårlige muligheder for at følge Serie A i de første spillerunder, mener Juventus.

Serie A bør overveje at indføre tidligere kampe for at tiltrække publikum i Asien og forbedre de italienske klubbers økonomi.

Det mener Giorgio Ricci, som er økonomichef i Juventus.

- Vi er nødt til at finde den rigtige balance mellem hjemlige og globale fans, siger Ricci til BBC.

De fem største ligaer i Europa havde rekordhøje indtægter i 2017/2018-sæsonen på 15,6 milliarder euro, skriver Reuters.

Men Serie A haltede efter den engelske Premier League, den tyske Bundesliga og den spanske Primera Division.

Juventus, der har været Italiens flagskib i de seneste år, er målt til at være verdens 11.-rigeste klub ifølge Deloitte i januar.

Men Torino-klubben kan blandt andet se de seks bedste klubber i England være foran økonomisk.

- Det handler ikke kun om sendetider, det handler også om tv-rettigheder, og hvem der viser kampene.

- På det område er forskellen mellem Premier League og Serie A enorm. Det er en meget gammel historie og en af de hyppige årsager til debat i vores liga, siger Ricci.

Juventus er af den opfattelse, at sene aftenkampe er med til at mindske interessen for Serie A i Asien. Den nuværende tv-aftale i Serie A løber frem til 2021.

- I 1990'erne var Serie A meget populær i Kina, og interessen er ved at vende tilbage, siger Federico Palombo, der er chef for Juventus' asiatiske forretninger, til BBC.

Serie A åbner lørdag, hvor mestrene fra de seneste otte sæsoner, Juventus, gæster Parma, der har Andreas Cornelius i truppen.

I de første to runder af Serie A begynder kampene sent, hvor det eksempelvis er midnat eller senere i Beijing i Kina.

Kamptidspunkterne tager blandt andet hensyn til de fortsat høje temperaturer i Italien. Fra tredje spillerunde vil der også være tidligere kampe.