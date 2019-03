Juventus-legende ser frem til to smukke kampe mod Ajax

Juventus-vicepræsident Pavel Nedved udviste stor respekt for den kommende modstander i Champions League.

Liverpool og Juventus var på papiret de to hold, der slap bedst ud af fredagens Champions League-lodtrækning.

Liverpool trak Porto i kvartfinalen, mens Juventus skal op imod Ajax over to kampe.

Hos Juventus har vicepræsident Pavel Nedved, der tidligere har spillet i Torino-klubben i mange år, blandede følelser efter lodtrækning i Nyon, hvor tjekken selv var til stede.

- Jeg er hverken glad eller utilfreds. Jeg tror, det vil blive to smukke kampe, siger Pavel Nedved til klubbens hjemmeside.

Den tidligere midtbanestjerne roser Ajax for at have slået de seneste tre års vindere af turneringen, Real Madrid, ud i ottendedelsfinalen.

- Vores modstandere fra Ajax fortjener at være her, de eliminerede Real Madrid, og det var ikke for sjov, siger Nedved.

Han advarer Juventus-holdet om at tage for let på opgaven, da det kræver langt bedre spil end i den første ottendedelsfinale mod Atlético Madrid.

- Vi spillede efter en dårlig kamp i Madrid en god kamp i Torino, og vi forstod med det samme, at vi kunne udrette noget stort.

- Når det er sagt, skal vi have den samme entusiasme mod Ajax, som vi viste mod Atletico, siger Nedved.

Ligesom mod Atlético Madrid skal Juventus spille den første kamp på udebane - i Amsterdam - mens returen venter i Torino.

- Det var en fantastisk aften mod Atlético, en fest med en eminent fanbase. Vi skal blive ved med at have den slags Champions League-aftener.

- Nu er vi, hvor vi gerne vil være, vi kan ikke bede om mere, siger Nedved.