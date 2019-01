Juventus fortsætter jagten på femte pokaltitel i træk

Med en 2-0-sejr ude over Bologna blev Juventus lørdag aften klar til kvartfinalen i turneringen Coppa Italia.

Vinderen af pokalturneringen Coppa Italia har fire år i træk heddet Juventus.

Og den italienske fodboldgigant kan være på vej mod fem på stribe.

Lørdag aften spillede holdet sig med en 2-0-sejr ude over Bologna videre til kvartfinalen i Coppa Italia.

Samtidig fik profiler som Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo og Blaise Matuidi et hvil på bænken i størstedelen af kampen.

Juventus kunne med andre ord ikke have bedt om en meget bedre aften.

Federico Bernardeschi var en af de spillere, der var med fra start hos det italienske mesterhold. Og han skuffede ikke træner Massimiliano Allegri.

Bernardeschi udnyttede et koks i Bologna-forsvaret. Han opsnappede bolden, og med stor præcision sendte han fladt kuglen i nettet til 1-0.

Der var bare spillet ni minutter, da sejren blev grundlagt.

Og det skulle blive endnu bedre for Juventus fire minutter inde i anden halvleg.

Den 18-årige angriber Moise Kean var vaks, da han lidt tilfældigt ragede bolden til sig og lagde den ind bag Angelo da Costa i Bologna-buret.

Kean fik allerede debut for Juventus i 2016. Dengang var han bare 16 år.

Tidligere lørdag måtte den danske forsvarsspiller Joachim Andersen sammen med Sampdoria forlade Coppa Italia før kvartfinalerne.

På eget græs tabte Sampdoria med 0-2 til AC Milan, der afgjorde sagen i to gange 15 minutters forlænget spilletid.

Indskifteren Patrick Cutrone scorede to gange på to fornemme helflugtere inden for kort tid.

Riza Durmisi og Lazio er til gengæld videre i pokalturneringen efter en 4-1-sejr over Novara fra den tredjebedste række. Danskeren spillede den sidste halve time i storsejren.