Juventus deler med Fiorentina i chancerig nulløsning

For første gang i denne sæson måtte Juventus lørdag gå fra banen efter en Serie A-kamp uden tre point.

Her blev det ude til 0-0 mod Fiorentina, der med pointdelingen til gengæld kunne sætte sit første på kontoen på denne side af sommerpausen.

Resultatet betyder, at Inter med en sejr over Udinese senere lørdag kan overtage førstepladsen i den bedste italienske række.

Selv om Juventus inden kampen var klare favoritter og på papiret har et langt bedre hold end Fiorentina, så var det hjemmeholdet, der var bedst i første halvleg.

Holdet fra Firenze fik spillet sig til en del chancer, mens gæsterne kæmpede med at finde rytmen. Kampens første halvdel sluttede dog, som den startede, med 0-0 på måltavlen.

Tendensen fortsatte i anden halvleg. Begge hold kom frem til gode muligheder foran mål, men den sidste skarphed manglede hver gang. Fiorentina viste sig igen godt frem og havde flest forsøg på mål.

Juventus kom lidt bedre med, men ingen af holdene formåede altså at score, og så kunne Fiorentina juble over et enkelt point, mens resultatet tydeligvis var en skuffelse for de forsvarende mestre, der forlod grønsværen med skuffede miner.