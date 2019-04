Jury kan ikke nå til enighed i sag om stadiontragedie

Jury kom ikke frem til, om politichef kan gøres ansvarlig for dødsfald på Hillsborough i 1989.

Skyldsspørgsmålet i sagen mod den vagtansvarlige politichef under tribunetragedien på Hillsborough i Sheffield i 1989 er stadig ikke afgjort.

Således lykkedes det ikke for en jury at afgøre, om den skulle kende David Duckenfield skyldig for dødsfald, der indtraf i forbindelse med FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest.

Juryen diskuterede spørgsmålet i 29 timer uden at nå til enighed, skriver BBC.

Tragedien skete på grund af overfyldte tribuner, og i alt 96 Liverpool-fans mistede livet.

Retssagen mod politichefen begyndte 14. januar, og han var tiltalt for groft uagtsomt manddrab på 95 af de 96 personer, der døde. Den sidste døde på et hospital lang tid efter ulykken.

Duckenfield har erkendt, at han begik fejl undervejs, men erklærede sig "ikke skyldig" i tiltalen under retssagen, der fandt sted i Preston, 40 kilometer fra Liverpool.

Mens juryen ikke kunne nå til enighed om politichefens skyld, nåede den frem til, at den tidligere Sheffield Wednesday-chef Graham Mackrell er skyldig i ikke at opfylde stadionkravene på stadion, da ulykken skete.