Jumbo-Visma holder på stjernen Roglic med lang kontrakt

Cykelrytteren Primoz Roglic fortsætter hos Jumbo-Visma et godt stykke ud i fremtiden.

Tirsdag meddelte det hollandske hold, at parterne har forlænget kontrakten, så den først udløber med udgangen af 2023.

Den 29-årige slovener har kørt for Jumbo-Visma siden 2016, og han fører den igangværende Vuelta a Espana.

I den samlede stilling har han næsten tre minutter ned til nummer to, verdensmesteren Alejandro Valverde (Movistar).

Tidligere i karrieren har den tidligere skihopper blandt andet vundet tre etaper i Giro d'Italia (2016 og 2019) og to etaper i Tour de France (2017 og 2018).

I år har han også vundet Romandiet Rundt og Tirreno-Adriatico samlet.

- Som rytter kom jeg ind på holdet som relativt grøn, og jeg har udviklet mig med hjælp fra holdet. Jeg fik muligheder og støtte.

- Vi forbedrer os stadig, og vi har stadig det bedste til gode, siger Primoz Roglic i en pressemeddelelse.

- Jeg er virkelig glad for min rolle på holdet. Det vigtigste argument for en forlængelse er, at jeg får muligheder her. Jeg kan lide at vinde, siger han.