Julian Alaphilippe vinder Tourens enkeltstart

Det franske cykelhåb Julian Alaphilippe leverede en kraftpræstation, da der fredag blev kørt enkeltstart i Tour de France.

Rytterne skulle på 13. etape tilbagelægge 27,2 kilometer på en rute, der var kuperet i den første halvdel, og som havde start og mål i Pau.

Her var det ventet, at Alaphilippe ville tabe tid til Ineos-kaptajn Geraint Thomas, men det gik lige omvendt.

Alaphilippe kørte sig helt ud og vandt enkeltstarten med 14 sekunder ned til Geraint Thomas, og dermed udbyggede franskmanden sin føring i den samlede stilling.

Jakob Fuglsang var 1 minut og 7 sekunder efter Alaphilippe på 12.-pladsen, mens Kasper Asgreen, der længe havde bedste tid, sluttede som nummer otte på etapen med 52 sekunder op til Julian Alaphilippe.

I den samlede stilling krøb Fuglsang en smule frem, og danskeren er nu nummer 13 med 4 minutter og 29 sekunder op til den gule trøje og 3 minutter og 3 sekunder op til Thomas.

Steven Kruijswijk kørte sig op på tredjepladsen samlet, og hollænderen er 2 minutter og 17 sekunder foran Fuglsang.

Inden de største navne kørte deres enkeltstart til sidst var danske Kasper Asgreen længe på alles læber.

Den danske mester i kampen mod uret blev på grund af sin placering langt nede i klassementet sendt ud som den blot sjette rytter, og det stod hurtigt klart, at han havde gode ben.

Asgreen kom i dannebrogstrøjen i mål hele 30 sekunder foran Chad Haga, der var den hidtil hurtigste, i tiden 35 minutter og 52 sekunder, og så kunne Quick-Step-rytteren sætte sig i den varme stol.

Her nåede han at sidde i næsten halvanden time, inden belgiske Thomas De Gendt, der vandt 8. etape efter et langt udbrud, slog danskerens tid med 16 sekunder.

En af dagens håb var også Wout van Aert, men den 24-årige belgier, der vandt Danmark Rundt i 2018 og også sejrede på 10. etape i Touren i år, led en hård skæbne.

Han så længe ud til at få en god tid, men van Aert styrtede voldsomt med lidt over en kilometer til mål.

Den belgiske mester i enkeltstart skar et sving for hårdt og blev revet af cyklen i et dramatisk styrt i høj fart, og han endte med at udgå af løbet.