Jublende Sandra Toft: Jeg havde sagt, at jeg nok skulle nappe det straffekast

NANTES: - Jeg havde sagt til Althea (Reinhardt, red.), at hvis de fik et straffe mere, og Hagman (Nathalie, red.) skulle skyde, ville jeg gå ind og redde den.

Og Sandra Toft holdt sit ord og blev Danmarks helt store helt, da Sveriges Hagman brændte straffe efter tid, og dermed vandt Danmark med 30-29.

- Hun kender mig, og jeg kender hende, men denne gang var det til min fordel. Hun plejer at skyde et straffe i hver kamp, hvor hun skyder blødt henover hovedet på keeperen. Og det havde hun endnu ikke gjort, så jeg havde en god fornemmelse, sagde en meget glad og lettet Sandra Toft, der rangerer afslutningen som en af de mest gyseragtige i den efterhånden lange landsholdskarriere.

- Og det betyder bare så meget for os at komme godt i gang. Det er godt for det hele.

Også Trine Østergaard, der spillede sin landskamp nummer 100, var et stort smil efterfølgende.

- Der når bare at ske så mange ting til allersidst. Jeg tror, at der er seks-syv sekunder tilbage, da jeg får scoret til 30-29. Vi spiller syv mod seks, og planen var at jeg skulle være løbet ud. Det var så bare lidt svært, når jeg også afsluttede. Heldigvis gik det godt alligevel. Det er enorm lettelse - og det var bare fantastisk at se Sandra (Toft, red.) tage det straffekast.

Mette Tranborg blev valgt til kampens spiller. Det var helt fortjent. Hun tog stort ansvar i begge ender af banen og endte som dansk topscorer med syv mål, men også en spiller som Anne Mette Hansen fik skruet gevaldigt op for kvaliteten, da der var allermest brug for det i den afsindigt nervepirrende slutfase.

- Jeg blev jo nødt til at stoppe bolden med foden til allersidst, ellers tror jeg, at den var trillet i mål. Det kostede et rødt kort, men mon ikke jeg overlever, sagde Györ-spilleren med et stort vindersmil på læben.