Joshua jagter VM-revanche i boksebrag i Saudi-Arabien

Det bliver i Saudi-Arabien, at Anthony Joshua jagter revanche i sværvægt mod Andy Ruiz Jr. 7. december.

Den britiske bokser Anthony Joshua skal forsøge at genvinde sit verdensmesterskab i de tre store forbund i sværvægt 7. december.

Det sker, når han går i ringen i en revanchedyst mod den mexicansk-amerikanske bokser Andy Ruiz Jr.

Kampen bliver bokset i Saudi-Arabien, meddelte Sky Sports fredag, og der bliver givetvis tale om et brag af en kamp.

1. juni var de to boksere i ringen mod hinanden i en VM-kamp i New York, og her leverede 29-årige Andy Ruiz Jr. en gedigen overraskelse, da han med en teknisk knockout i syvende omgang sikrede sig sejren.

Inden nederlaget sad Joshua på VM-bælterne i bokseforbundene WBA, IBF og WBO, og tre dage efter nederlaget meddelte Joshuas promotor, at aftalen om en revanchekamp i kontrakten var aktiveret.

Nederlaget i New York spolerede Joshuas status som ubesejret, da briten havde vundet sine foregående 22 kampe som professionel.

Han var da også storfavorit til endnu en sejr, men Andy Ruiz Jr. overraskede alt og alle.

Det gjorde ikke sejren mindre imponerende, at Ruiz oprindeligt slet ikke skulle have bokset kampen.

Han blev indkaldt som erstatning for Jarrell Miller, der oprindeligt var udpeget som Joshuas modstander. Miller måtte dog trække sig efter at have afleveret en positiv dopingprøve, og så sprang Ruiz til efter fem ugers forberedelse.