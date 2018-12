José Mourinho erkender Liverpools styrke efter nederlag

Liverpools spillere er ganske enkelt bedre end Manchester Uniteds.

Sådan må man forstå United-manager José Mourinho efter søndagens 1-3-nederlag ude til Liverpool i Premier League.

- Spillerne gav alt, og når de giver alt, så er jeg aldrig sur på dem. Jeg har en god følelse omkring dem (spillerne, red.). De spiller i forhold til deres kvaliteter, på samme måde som modstanderne spillede i forhold til deres kvaliteter, siger Mourinho ifølge AFP.

Sadio Mané bragte Liverpool foran 1-0 på et drømmemål, da han tæmmede bolden med brystet og i samme bevægelse sparkede bolden i mål.

Efter en slem fejl af Liverpool-keeper Alisson udlignede Jesse Lingard, inden indskiftede Xherdan Shaqiri i anden halvleg sikrede sejren med sine to mål.

Dermed lykkedes det for første gang i fire og et halvt år Liverpool at besejre United i ligaen, og Liverpool sikrede førstepladsen med sin sjette sejr i træk.

Mourinho havde da også ros til hjemmeholdet.

- De er hurtige, intense, aggressive, fysiske. De spiller 200 mil i timen både med og uden bolden, siger portugiseren.

På trods af den ydmyge indstilling mener Mourinho stadig, at Manchester United kan spille sig i top-4 og dermed kvalificere sig til Champions League.

I øjeblikket har United 11 point op til Chelsea på fjerdepladsen, mens Arsenal på femtepladsen er otte point foran United.

- Jeg ved godt, at vi har tabt andre kampe, men vi har mødt Liverpool, Chelsea og Manchester City på udebane. Det er måske de tre bedste hold bortset fra Tottenham.

- Jeg tror, vi har større mulighed for at få point i anden halvdel af sæsonen end i den første halvdel, siger United-manageren.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var da også mere end tilfreds med sit hold efter sejren over rivalerne.

- Det var en brillant start og en af de bedste præstationer, vi har haft i min tid i Liverpool. Første halvleg og den første time var fremragende, siger Klopp.

Liverpool topper Premier League med 45 point og har et enkelt point mere end City på andenpladsen.

Tottenham er nummer tre med 39 point, mens Chelsea har to point færre på fjerdepladsen.