Jonas Wind fik fodbold ind med fadermælken i FCK

Far og søn med efternavnet Wind fylder mere og mere i FC København.

19-årige Jonas Wind er i år vokset i hierarkiet i FCK.

I denne superligasæson blev han matchvinder mod Brøndby med et mål i overtiden, og i søndagens 2-1-sejr over FC Midtjylland var han med i de første 80 minutter.

Torsdag aften kan han vente mere spilletid, når FCK møder Zenit i Rusland i den femte gruppekamp i Europa League.

Målmandslegenden Per Wind, der er holdleder i FCK, har det fint med at gå op og ned ad sin teenagedreng hver dag.

- Det er sjovt, dejligt og pudsigt at have sin knægt her. Jeg har ikke lavet om på mig selv. Jeg er, som jeg er, og tager ikke hensyn til, at Jonas er i omklædningsrummet.

- Jeg er stadig lige plat i mange henseender med vittigheder syd for navlen. Det er hyggeligt og en ekstra dimension for mig at have min egen knægt i truppen, siger Per Wind.

FCK-træner Ståle Solbakken vurderer, at der kan være gemt en fremtidig topscorer i Jonas Wind.

- Jonas kan drive det langt. Han har et godt hovedspil, en god spilforståelse, han afslutter godt og har en god målnæse.

- Han har forbedret sig meget og er blevet mere eksplosiv i sine aktioner. Han løber og sprinter mere i kampene. Han er absolut aktuel i forhold til at spille mod Zenit, siger Solbakken.

Jonas Wind blev skadet i en træningskamp i juni, samme dag han blev student.

Han var ukampdygtig i fire måneder, og det er først i den seneste måned, at han er blevet en del af truppen igen.

Per Wind har fulgt sin søns karriere, siden Jonas Wind som seksårig spillede i Avedøre.

Derefter skiftede Jonas Wind til Hvidovre-talentfabrikken Rosenhøj, hvor han var i fire år, inden han slap igennem nåleøjet til FCK's ungdomsafdeling School of Excellence.

- Talent betyder mere end halvdelen i mine øjne. Selvfølgelig skal der også meget hård træning og slid til, men hvis du ikke har talentet, så er det svært.

- Flosklen med, at øvelse gør mester, er rigtig langt hen ad vejen, men du er nødt til at have et vist talent for at kunne drive det vidt og til superliga- og landsholdsniveau, mener Per Wind.

Jonas Wind har altid brugt sin far som støtte og sparringspartner. Og han har altid haft troen på, at han kunne blive til noget.

- Det er ikke for at lyde smart. Men jeg har altid følt, at jeg var en af de bedste på de hold, jeg har spillet på, siger Jonas Wind.

Han mener, at det er altafgørende at have en familie, som støtter op om ham. Og han er blevet kørt frem og tilbage fra træning og kamp.

- Min far evaluerede mine kampe på vej hjem i bilen. Vi har talt om, hvad der kunne gøres bedre, og hvad jeg var god til. Da jeg var mindre, kunne det godt være irriterende at høre min far være kritisk, husker Jonas Wind.

- Han har aldrig været et tudefjæs, hvis jeg må bryde ind. Om det har været i Rosenhøj eller FCK, så har det altid været i en god tone. Vi har aldrig råbt ad hinanden, påpeger Per Wind.

Da Per Wind var målmandstræner i FCK, tog han sin dreng med på arbejde, og Jonas Wind husker mange af stjernerne.

- Jeg kunne godt lide Marcus Allbäcks måde at spille på. Han var altid sød mod mig, når jeg var med min far på arbejde, og han gav mig et par støvler. Han var nok min yndlingsspiller dengang.

- Men der var også en dygtig spiller som Dame N'Doye, som nu er her igen. Det er sjovt og specielt, at jeg nu deler omklædningsrum med nogle af de spillere, jeg så på tv og var fan af.

- Jeg nyder det bare, og det viser, hvor langt jeg er kommet, lyder det fra Jonas Wind, inden farmand supplerer med et grin.

- Det viser også, hvor gammel N'Doye er, siger den tidligere Frem-keeper.