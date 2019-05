Jonas Lössl skifter fra nedrykker til Everton

Den danske målmand Jonas Lössl tager et skridt op ad på karrierestigen og skifter fra Huddersfield til Everton i den engelske Premier League.

Det bekræfter Everton fredag eftermiddag på fodboldklubbens hjemmeside.

30-årige Jonas Lössl har fået en treårig kontrakt i Everton. Han skifter officielt 1. juli.

I denne sæson har Lössl spillet 31 kampe i Premier League for Huddersfield, som endte med at rykke ned i den næstbedste engelske fodboldrække.

Tidligere i karrieren har Jonas Lössl også spillet for FC Midtjylland, Mainz og franske Guingamp.

Jonas Lössl begyndte fodboldkarrieren i Kolding IF, inden han rykkede til FCM, hvor han nåede at spille 137 kampe i Superligaen.

Siden skiftede han til Guingamp, hvor han er noteret for 82 kampe over to sæsoner.

Dernæst blev det til en periode i tyske Mainz, hvor han opnåede 34 kampe på tværs af alle turneringer.

Siden sommeren 2016 har Jonas Lössl spillet for Huddersfield, og nu venter der endnu større udfordringer.

I Everton skal Jonas Lössl kæmpe om spilletid med den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford, der har været førstevalg i de seneste par sæsoner, samt hollandske Maarten Stekelenburg.

Jonas Lössl har i flere år været en fast del af det danske fodboldlandshold, men han kom ikke med på holdet, som landstræner Åge Hareide udtog tidligere på ugen frem mod kampene mod Irland og Georgien i EM-kvalifikationen.

Det er kun blevet til en enkelt landskamp for Danmark for Lössl. Han fik debut, da Danmark i marts 2016 tabte 0-1 til Skotland i en testkamp i Glasgow.

I ungdomsårene har han spillet landskampe for Danmark på U17-, U18-, U19-, U20- samt U21-niveau.

Mens Lössl havde en skuffende sæson for Huddersfield, der endte sidst i Premier League, så gik det bedre for Everton, som blev nummer otte.