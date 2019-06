Den danske landsholdsback Jonas Knudsen skifter fra Ipswich til Malmö FF på en kontrakt frem til 2023. Det meddeler den svenske klub torsdag.

26-årige Jonas Knudsen havde kontraktudløb denne sommer i den engelske klub, som efter sæsonen rykkede ned i den tredjebedste engelske række.

Jonas Knudsen skiftede fra Esbjerg til Ipswich i 2015, og han opnåede i alt 155 kampe for Ipswich.

- Det føles rigtig godt, og da jeg hørte om interessen fra Malmö FF, så var jeg ikke i tvivl. Det er en klub med store ambitioner, og det tiltrækker mig. Her skal man vinde alle kampe, vinde titler og spille i Europa.

- Det føles fantastisk at være en del af klubben og holdet, siger Jonas Knudsen til Malmö FF's hjemmeside.

Jonas Knudsen er noteret for seks landskampe for Danmark, og han fik spilletid under VM-slutrunden i fjor.

Den tidligere Esbjerg-spiller optrådte senest for landsholdet 19. november i 2018, da han deltog i 0-0-kampen mellem Danmark og Irland i Aarhus.

Daniel Andersson, der er sportsdirektør i Malmö FF, kalder danskeren for en profil.

- Det føles rigtig godt, at vi har tilknyttet Jonas. Han er en profil med flere egenskaber, som vi har søgt efter længe. Han har en god venstre fod, og han kan bruges i hele treback-linjen, men også som back.

- Det er en spiller på et højt niveau, som er meget professionel i alt, hvad han gør, og han kommer til at hjælpe os meget fremover, siger Daniel Andersson.