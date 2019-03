Jonas Knudsen accepterer sin skæbne

FODBOLD: Discoverys kommentatorer Peter Piil og Brian Laudrup begyndte at spekulere i, om Jonas Knudsen var blevet skadet under den sidste træning, da Peter Ankersen fik lov til at spille venstre back i stedet for Jens Stryger mod Kosovo.

- Det var Åge Hareide, der ville se noget an. Det er helt i orden. Han har ikke som klubtræner mulighed for at se spillerne weekend efter weekend som klubtrænerne. Det bakker jeg ham helt op i. Jeg har fået chancen fire gange sidste år, og det er jeg taknemmelig for. Vi er en gruppe, der skal bakke hinanden op. Selvfølgelig vil jeg helst spille hver gang, men man skal også huske, at man er en del af et landshold, som utroligt mange gerne vil spille på. Jeg giver mig bare 100 procent hver gang, siger den tidligere Esbjerg-back, der nu er i gang med sine sidste måneder i Ipswich, der ligger absolut sidst i Championship i England. Der kan være fordele ved at spille med en venstrebenet på min plads, men vi er kun elleve, der kan spille, tilføjer han.

- Der skal et mirakel til for at redde os, selv om Birmingham måske nu bliver frataget ni point. Vi havde vitale kampe mod Wigan og Reading og fik ikke de point der, som vi havde håbet på. Det har ikke været lutter lagkage, men jeg har selv været glad for at være i engelsk fodbold. Det har været min drøm og Championship er for mange fans mere underholdende, fordi det er lidt som Premier League var for 15 år siden. En fantastisk kultur og med stor intensitet i kampene, mener Jonas Knudsen.

- Jeg har virkelig fået lov til at spille kampe, og det er fedt. Nu er jeg transferfri til sommer, og så har jeg muligheden for at bestemme, hvor jeg vil hen. Men jeg er vældig glad for England, men jeg er helt åben for Italien, Spanien, Belgien og Tyskland, men jeg vil gerne hen, hvor jeg kommer til at spille, fordi jeg vil holde min plads på landsholdet, sagde Jonas Knudsen, inden han sammen med de andre, der ikke havde spillet i Kosovo tog hen til St. Gallens flotte stadion Kybun Park for at træne.