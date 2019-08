Jonas Borring overvejer karrieren og ophæver med Horsens

Kantspilleren Jonas Borring skal finde en ny arbejdsgiver.

Søndag har han fået ophævet sin kontrakt med superligaklubben AC Horsens, hvor han har spillet i halvandet år.

Den 34-årige fodboldspiller ved dog ikke, om ophævelsen er lig med et karrierestop eller ej. Det siger han i en pressemeddelelse fra AC Horsens.

- Nu må vi se hvad fremtiden bringer. Jeg er i rigtig god form og føler stadig, at jeg kan gøre en stor forskel, så det er helt sikkert en mulighed at fortsætte med at spille fodbold.

- Omvendt har jeg også mine tanker på erhvervslivet, hvor jeg ser mig selv i for eksempel salgsbranchen og er også åben overfor den vej, siger Jonas Borring.

Opholdet i den sydøstjyske klub startede godt i foråret 2018, mens Borring i løbet af sidste sæson kom længere væk fra Bo Henriksens holdkort. Borring har ikke spillet en superligakamp siden marts.

En del af forklaringen findes i privatlivet.

- Jeg synes, at mit første år i klubben var rigtig godt. Jeg var med til at spille os i top-6 og havde også mange gode kampe sidste efterår.

- Foråret i år blev desværre ikke som håbet, hverken for klubben eller mig selv. Jeg var hårdt ramt af min fars sygdom og død, og det påvirkede mit spil på banen, siger Borring.

Som ung brød han igennem i OB, og i 2008 blev han den dengang dyreste spiller handlet mellem to danske klubber, da han skiftede til FC Midtjylland for 21 millioner kroner. Den rekord blev først slået i år med Victor Nelsson skifte fra FC Nordsjælland til FC København.

Jonas Borring nåede aldrig helt at leve op til prisskiltet i den midtjyske klub, og efter fire år skiftede han til Randers på en fri transfer.

Her var han en fast del af holdet frem til foråret 2016, hvor han havnede på forsiden af de danske medier, da det blev offentlig kendt, at holdkammeraten Christian Keller havde indledt et forhold til Jonas Borrings kone, som Borring var ved at blive separeret fra.

Borrings kontrakt blev ophævet, og han skrev senere under med Brøndby, inden han efter få måneder blev sendt retur til FC Midtjylland i en byttehandel, og siden havnede han altså i Horsens.