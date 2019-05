John Andersen vender tilbage til nierne

B1909 har fundet afløseren for cheftræner, Thomas Thorhøj, der forleden blev løst fra sin kontrakt fra sommerferien, efter eget ønske. Og den nye cheftræner bliver en god ven af nier-huset, idet der er tale om den 56-årige John Andersen, der i øjeblikket træner Lyseng i Danmarksserien. John Andersen var for år tilbage en giftig angriber for de røde og er kendt af de fleste i den fynske fodboldverden. Som træner har han været chef i blandt andet Vejle Boldklub, OKS, B1913 og tidligere som assistent i B1909.

Sportschef i B1909, Mikael Skovgaards, udtaler:

- Ansættelsen af John Andersen er en ansættelse for det lange træk. Vi må erkende at det ligner AS efter sommerferien, og derfor er der også lavet en 3-årig aftale med John. En aftale der peger ind i fremtiden for B1909. John har i sine seneste trænergerninger vist at han er manden for det. Med sine menneskelige egenskaber og en A-licens i rygsækken, har han bevist, at at har kompentencerne og tålmodigheden. Vi kommer til at skulle arbejde med en ung talentfuld trup, dog en smule uerfarne, så det kan komme til at kræve sin mand. Der er ingen tvivl om at John vil lægge hele sin sjæl og energi i klubben og til holdet. Det glæder mig derfor enormt, at vi er lykkes med at hente John til B1909.

John Andersen udtaler:

- Jeg havde nogle fantastiske år som spiller i B1909, så det er som om jeg vender hjem til min hjerteklub. Jeg var topscorer fra 81-84 i klubben under store trænere som Jack Johnson og senere Peter Dahl, og så kom jeg senere tilbage igen og spillede en halvsæson i 93. Det er en ære at vende hjem til B1909 og stå i spidsen for de røde.

- Mit kortsigtede mål er jo selvfølgelig at føre klubben videre, oven på det flotte arbejde, som de tidligere trænere og ledere har gjort. Vi skal holde fast i spillerne, og sammen skabe nogle resultater. På den lange bane skal klubben igen på landkortet. B1909 er en klub med stolte traditioner, og de mange fans som klubben stadig har, fortjener at vi kommer tilbage og spiller store kampe igen. Så vi vil arbejde benhårdt på, at B1909 igen bliver en divisionsklub.

- Jeg har mine ideer, som jeg lige vil fremlægge for spillerne og klubben først.

Men det er vigtigt at alle i klubben får ejerskab for førsteholdet, så vi får de røde tilbage på sporet. Jeg glæder mig til at arbejde med alle i klubben. Nu har jeg lige en mulig oprykning til 2. division i IF Lyseng at tage mig af, og derefter 3 ugers ferie, og så kører vi ellers på med det røde projekt, slutter Andersen.