Johan Larsson skifter Brøndby ud med Guingamp

Den svenske Brøndby-anfører skal fremover spille for den nordfranske klub EA Guingamp.

Brøndbys svenske anfører, Johan Larsson, skifter Vestegnen ud med Stade de Roudourou og den nordfranske klub EA Guingamp.

Det skriver den franske klub på sin hjemmeside.

Svenskerens kontrakt med Brøndby stod allerede til at løbe ud ved årsskiftet, og anføreren har i lang tid gået med planer om et klubskifte efter fire år i Brøndby.

Larsson har underskrevet en toårig kontrakt med Guingamp.

Han spillede sin sidste kamp for Brøndby, da holdet mødte Vendsyssel i Superligaen. I forbindelse med sin beslutning om at søge nye græsgange udtalte han, at tiden som anfører har været "helt speciel".

- Jeg er utrolig taknemmelig for mine fire år i Brøndby. Der har været rigtig mange højdepunkter, men at overtage anførerbindet efter Kalle (Thomas Kahlenberg, red.) var for mig en stor ære, og det vil være noget, jeg altid vil huske.

- Det har derfor også været den måske sværeste beslutning i mit liv indtil videre at takke nej til en forlængelse, men jeg har en alder, hvor det er nu, jeg skal ud og prøve af, hvor langt mine evner rækker, sagde han.

Skiftet til Guingamp byder dog også på et gensyn med nogle kendte ansigter for svenskeren.

Landsmanden Karl-Johan Johnsson har vogtet målet i den nordfranske klub siden 2016, ligesom sydafrikanske Lebogang Phiri, Larssons tidligere holdkammerat i Brøndby, har været at finde på Guingamps centrale midtbane siden 2017.