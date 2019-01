Jess Thorup henter FCM's supersalg til belgisk klub

Den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth spiller sæsonen færdig i belgiske Gent på en lejeaftale.

Den norske angriber bliver dermed genforenet med sin tidligere træner Jess Thorup, der i oktober skiftede FCM ud med Gent i Belgien.

Sørloth nåede at spille under Thorup i et halvt år i sidste halvdel af 2017. Her scorede nordmanden ti gange i Superligaen for FCM, og efterfølgende blev han solgt til Premier League-klubben Crystal Palace.

FCM beskrev dengang salget af den nu 23-årige Sørloth som historisk stort.

Ifølge flere danske medier lød prisen på 75 millioner kroner, og det blev beskrevet, at prisen potentielt kunne stige yderligere, hvis Sørloth gjorde det godt.

Opholdet i Crystal Palace har dog endnu ikke været den store succes for Alexander Sørloth, der nu skal tørne ud for Jess Thorups Gent frem til sommerpausen.

Gent er placeret på syvendepladsen i den bedste belgiske fodboldrække efter 21 spillerunder. De seks bedste hold skal efter 30 spillerunder kæmpe om mesterskabet.