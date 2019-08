Jens Stage sikrer smal FCK-sejr over Sønderjyske

Jens Stage blev matchvinder for FC København, da han sikrede mestrene en 2-1-sejr over Sønderjyske.

Selv om Sønderjyske havde stor ære af kampen, sikrede den tidligere AGF'er Jens Stage lørdag FC København en 2-1-sejr over Sønderjyske på Sydbank Park i 3F Superligaen.

FCK var kampen igennem mest på bolden og skabte også flest muligheder, men Sønderjyske var bestemt ikke en nem mundfuld for mestrene.

Hjemmeholdet bød nemlig københavnerne fint op til dans, og især i anden halvleg kom Sønderjyske bedre med i kampen og kunne have fået point.

Alligevel viste FCK rutine og kørte en smal sejr i land.

Sejren ændrer ikke det store i tabellen, eftersom FCK fortsat er på førstepladsen med 12 point, mens Sønderjyske er nummer 4 med 7 point.

Allerede efter 1 minut og 40 sekunder bragte angriber Dame N'Doye mestrene i front, da han modtog bolden på kanten af feltet og sparkede den flot i det lange hjørne.

Efter scoringen tog FCK initiativet i kampen, mens hjemmeholdet var mere afventende og lurede på dybe stikninger.

N'Doye havde flere gode muligheder for at score sit andet mål efter nogle gode indlægsmuligheder.

Sønderjyske havde et par udmærkede muligheder, men skarpheden manglede fra de offensive kræfter.

Til gengæld var hjemmeholdet skarpt lige fra anden halvlegs start.

Blot halvanden minut efter pausen var Sønderjyskes Christian Jakobsen hurtigt over en returbold og kunne nemt bringe balance i regnskabet.

Glæden varede dog ikke længe for Sønderjyske, for to minutter efter pandede indskiftede Jens Stage bolden i mål til 2-1 til FCK på et hjørnespark.

Det tvang Sønderjyske længere frem på banen i jagten på en udligning, mens FCK faldt længere tilbage.

Tættere på end angriber Mart Lieders skud over mål efter 84 minutter kom hjemmeholdet dog ikke.