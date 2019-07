Jeff Winther slutter godt af i skotsk golfturnering

Den danske golfspiller Jeff Winther gik fjerde og sidste runde i Scottish Open i fire slag under par.

Jeff Winther fik sat et flot punktum, da han søndag gik fjerde og sidste runde i Scottish Open.

Den danske golfspiller noterede sig for en runde i fire slag under par og sluttede dermed samlet i 14 slag under par. Det rakte til en delt 28.-plads i European Tour-turneringen.

Den blev vundet af østrigske Bernd Wiesberger efter omspil med franske Benjamin Hebert om sejren. De var begge 22 slag under par efter fjerde runde.

Det er Wiesberger anden sejr på European Tour i 2019. I slutningen af maj vandt han Made in Denmark på Himmerland Golf & Spa Resorts bane.

Jeff Winther startede finalerunden med at lave en birdie, ligesom han havde gjort på to af de tre andre runder, han havde spillet inden søndagens.

Det blev til to mere på henholdsvis tredje og ottende hul, inden han måtte tage et ekstra slag i brug på niende, der dermed endte med en bogey.

Efter endnu en bogey på 12. hul, sluttede Winther godt af med tre birdies i træk på 14., 15. og 16. hul, hvorefter de to sidste blev klaret i par.

Jeff Winther var den sidste tilbageværende dansker i Scottish Open.

Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen og Søren Kjeldsen klarede ikke cuttet fredag og var således ikke med i weekendens runder.

Thomas Bjørn var også med i Scottish Open, men trak sig fredag. Den danske golfveteran har ellers stolte traditioner i den skotske turnering, som han vandt i 1996 og blev nummer to i fem år senere.

Scottish Open er med en samlet præmiepulje, på hvad der svarer til lidt over 46 millioner kroner, en af de mest lukrative turneringer på European Tour i 2019.