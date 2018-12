Japansk hold slår mexicanere og er klar til Real Madrid

Det japanske mandskab Kashima Antlers møder Real Madrid i semifinalen ved VM for klubhold.

Real Madrid skal forbi det japanske hold Kashima Antlers for at nå finalen ved VM for klubhold i De Forenede Arabiske Emirater.

Lørdag vandt Kashima Antlers 3-2 over mexicanske Guadalajara i kvartfinalen og blev dermed klar til semifinalen mod det spanske storhold.

Turneringen er i fuld gang, men Real Madrid indtræder ligesom argentinske River Plate først i semifinalen.

Madrid-klubben er ikke engang rejst til Abu Dhabi, hvor semifinalen og finalen spilles, endnu. Holdet møder lørdag aften Rayo Vallecano i Primera Division.

Lørdagens møde mellem Kashima Antlers og Guadalajara blev et målrigt et af slagsen.

Det mexicanske mandskab, hvis startopstilling udelukkende bestod af mexicanere, kom foran på et mål af Angel Zaldivar efter tre minutter.

Det holdt til pausen, men i anden halvleg scorede Kashima tre mål på stribe og slog sejren fast. En sen reducering af Guadalajara kunne ikke ændre på, at Kashima strøg i finalen.

Kashima Antlers har kvalificeret sig til turneringen ved at vinde den asiatiske udgave af Champions League. Real Madrid vandt i maj den europæiske Champions League efter finalesejr over Liverpool.

Kampen mellem Kashima og Real Madrid spilles onsdag.