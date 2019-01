Japaneren Naomi Osaka kan skrive Australian Open-vinder 2019 på sit cv.

Lørdag var hun igennem en tæt og dramatisk finale mod tjekken Petra Kvitova, men Osaka endte med at hive sejren hjem med 7-6, 5-7, 6-4.

Japaneren var ellers på randen til et sammenbrud efter at have misset tre matchbolde i et dramatisk andet sæt, men hun samlede sig selv op og vandt den to og en halv time lange dyst.

Dermed overtager Osaka damernes trone i Melbourne fra Caroline Wozniacki, der vandt grand slam-turneringen sidste år.

Når verdensranglisten opdateres mandag, vil hun som den første japaner stryge helt til tops. Det skyldes også, at hun tilbage i efteråret vandt US Open.

For at sikre karrierens anden grand slam-titel måtte hun igennem en dramatisk kamp, som kunne være tippet den anden vej, men Kvitova udnyttede ikke sine muligheder for at overtage kampens momentum.

Første sæt var en yderst tæt affære, hvor spillerne ikke formåede at bryde hinanden. Det vil nok især ærgre Petra Kvitova, som tilspillede sig fem breakbolde i løbet af sættet, men gang på gang afværgede Osaka.

Japaneren fik også selv mulighed for at bryde Kvitova tre gange, og i to af tilfældene var der også tale om en sætbold.

Men da det altså ikke lykkedes for nogen af dem at lave et servegennembrud, skulle sættet afgøres i tiebreak.

Her fik den fysisk stærke japaner hurtigt overtaget, og hun vandt tiebreaken 7-2.

Tjekken lod sig dog ikke slå ud af de mange forspildte chancer i første sæt. I andet sæts andet parti lykkedes det for Kvitova at lave kampens første servegennembrud.

I det efterfølgende parti var der udlignet på den konto, da Osaka også viste, at hun var i stand til at bryde sin modstanders serv.

Da Osaka efterfølgende brød for anden gang, var Kvitova for alvor presset.

Japaneren havde alletiders mulighed for at afgøre kampen med endnu et servegennembrud, da hun spillede sig til hele tre matchbolde i Kvitovas serv. Tjekken var dog iskold og afværgede alle tre.

Kvitova var dog stadig tvunget til at bryde Osakas serv for at forlænge kampen.

Tydeligt ramt af nerver fejlede Osaka i sin egen serv og lavede blandt andet en dobbeltfejl, så Kvitova kunne bryde til 5-5. I raseri hamrede Osaka en bold væk.

Det lignede et sammenbrud, da Osaka efterfølgende smed sættet på gulvet, da hun atter blev brudt i egen serv. På Kvitovas sætbold lavede Osaka en dobbeltfejl.

I den korte pause inden tredje sæt fik Osaka tilsyneladende lagt frustrationerne på hylden. Hun begyndte at spille på det niveau, der havde sikret hende matchboldene i andet sæt.

Hun brød til 2-1, og så var presset atter på Kvitovas side. Tjekken havde muligheden for at udligne til 3-3, men akkurat som i førte sæt slog hun ikke til, da hun fik chancen.

Da Osaka igen skulle serve for sejren, holdt hun nerverne i ro denne gang. Godt nok formåede hun at misse endnu en matchbold, men med en hård serv pressede hun Kvitova til at lave den afgørende fejl.