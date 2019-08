Jan Ullrich får bøde for overfald på prostitueret kvinde

Den tidligere cykelrytter Jan Ullrich skal betale en bøde på i alt 7200 euro svarende til næsten 54.000 kroner for angiveligt at have overfaldet en prostitueret kvinde.

Det har en domstol i Frankfurt besluttet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Episoden fandt sted på et luksushotel i Frankfurt i august sidste år, og Ullrich blev straks anholdt af politiet.

Ifølge anklageren tog Tour de France-vinderen fra 1997 fat om halsen på den 31-årige kvinde, som angiveligt blev presset op ad en mur.

Hun har forklaret, at han fornærmede hende og ville have 600 euro, knap 4500 kroner, tilbage, som han på forhånd havde betalt for kvindens ydelser.

Det koster nu 180 dagbøder af 40 euro, der altså tilsammen løber op i 7200 euro.

- Den anklagede var i en tilstand, hvor han på gerningstidspunktet ikke fuldt ud forstod, hvad han havde gjort, fordi han var påvirket af stoffer og alkohol, lyder det ifølge dpa fra anklageren.

Ifølge anklageren har Ullrich accepteret bøden og undskyldt til kvinden.

Ugen inden episoden blev Jan Ullrich anholdt af spansk politi på Mallorca for angiveligt at bryde ind i sin nabos hus.

Jan Ullrich kørte fra 1995 til 2006 for det, der først hed Team Telekom og siden skiftede navn til T-Mobile. I 2003 tog han en afstikker til Team Bianchi for derefter at vende tilbage til T-Mobile året efter.

Han fik sit helt store gennembrud, da han i 1996 i sin anden sæson som professionel blev nummer to i Tour de France efter Bjarne Riis.

Året efter vandt tyskeren.

Han vandt desuden verdensmesterskabet i enkeltstart to gange og var også først over stregen i landevejsløbet ved OL i Sydney i 2000.

I 2013 indrømmede Ullrich, at han brugte ulovlige præstationsfremmende midler i løbet af sin cykelkarriere.