Jan Bech: Vi kunne have ansat internationalt trænernavn

Brøndby har ansat Niels Frederiksen, men kunne have ansat et internationalt topnavn, siger Jan Bech Andersen.

Brøndby har flere gange overskredet egne deadlines for offentliggørelsen af klubbens nye cheftræner, men lørdag meddelte Brøndby, at Niels Frederiksen er ny mand i spidsen for holdet.

Det har krævet et grundigt arbejde, der har taget meget tid, påpeger Brøndbys bestyrelsesformand og hovedaktionær, Jan Bech Andersen.

- Ebbe (Sand, red.) og jeg har i processen naturligvis brugt vores netværk og afsondret markedet for mulige træneremner, ligesom der er cheftrænere, som har henvendt sig til os med stor interesse i rollen.

- Hvis vi havde ment, at det var det rigtige at gøre, så kunne vi have valgt et stort internationalt trænernavn til rollen, men vi har hele tiden lænet os op ad strategi 6.4 og brugt den som vores rettesnor, siger han til klubbens hjemmeside.

Brøndby har været sat i forbindelse med flere forskellige trænernavne, men valget faldt på Niels Frederiksen.

Det er Jan Bech Andersen godt tilfreds med.

- Niels er en direkte og ærlig mand, der ved, hvad han vil og kommer i mål med de opgaver, der står foran ham. Han er pragmatisk og inkluderende, men formår også at løfte sig op strategisk og sætte en tydelig retning for dem, der omgiver ham.

- Niels spiller en aggressiv og angrebslysten fodbold, som netop er kendetegnende for Brøndby IF, siger Jan Bech.

Niels Frederiksen overtager stillingen, når det danske U21-landshold er færdig ved den kommende EM-slutrunde. Den afvikles senere i juni.