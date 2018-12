Jakob Fuglsang skal igen være Tour-kaptajn for Astana

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang skal igen være kaptajn for Astana-holdet, når der køres Tour de France til næste år.

Det skriver det kasakhiske cykelhold på Twitter, efter holdet har holdt pressemøde i Altea søndag.

Det bliver dermed andet år i træk, at danskeren får rollen som kaptajn.

Ved dette års Tour de France blev det til en skuffende 12.-plads for Fuglsang.

Inden løbet havde han meldt ud, at han havde målsætning om en top-5-placering.

Efter Touren kom Fuglsang frem til, at der var en slags ubalance i kroppen, der forhindrede ham i at levere den fysiske indsats, der skulle til.

- Jeg er blevet lidt klogere, men det er lidt kringlet, og jeg er ikke sikker på, at jeg selv forstår det hele.

- Men jeg har da fået nogle anbefalinger til, hvordan jeg undgår det. Det er en lettelse, at der faktisk var noget galt. At det ikke handlede om, at jeg ikke var i form. Nu har jeg trods alt noget at arbejde med, sagde Jakob Fuglsang i september til Ritzau.

Hans bedste placering ved Tour de France var i 2013, da danskeren endte som nummer syv.

Tour de France bliver næste år kørt fra 29. juni til 21. juli.

Holdleder Alexandre Vinokourov offentliggjorde samtidig ved pressemøde, at der ved Giro d'Italia skal køres for Miguel Ángel López.