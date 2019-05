Jacobsen ser bort fra succeskeeper: Han tager det ikke seriøst

Emil Nielsen er en af de bedste målmænd i den danske liga.

Alligevel er Skjern-keeperen ikke at finde blandt de fire målmænd i bruttotruppen, som landstræner Nikolaj Jacobsen fredag udtog til EM-kvalifikationskampene senere på året.

Og det er der en god grund til, siger landstræneren til TV2 Sport.

- Emil overholder ikke de krav, der er ved at være en seriøs idrætsmand, siger Nikolaj Jacobsen.

Han fortæller blandt andet, at Skjern-keeperen ikke har passet det træningsprogram, der var aftalt med landsholdets målmandstræner, Michael Bruun.

- Så længe, Emil ikke tager sin karriere seriøst nok, så kan vi i DHF (Dansk Håndbold Forbund, red.) ikke bakke op om ham. Vi vil ham gerne - rigtig gerne, men først og fremmest skal Emil ville det selv, siger Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport.

Han har i stedet udtaget Niklas Landin, Jannick Green og Kevin Møller blandt de 18, der skal spille kampene i juni, mens TTH's Sebastian Frandsen er med som backup i bruttotruppen.

Emil Nielsen siger til TV2 Sport, at landstrænerens udmelding er en øjenåbner for ham, og at han fremover vil arbejde mere målrettet.

Fra den kommende sæson skifter han Skjern ud med franske Nantes.

Danmark møder Ukraine i Kijev onsdag 12. juni og slutter kvalifikationen af hjemme mod Færøerne i Gigantium i Aalborg fire dage senere.