Jacobsen giver VM-reserverne chancen mod Saudi-Arabien

Spillere, der hidtil har stået i anden række, kan se frem til masser af rampelys, når det danske håndboldlandshold møder Saudi-Arabien ved VM mandag aften.

Landstræner Nikolaj Jacobsen varsler, at reserverne vil få mulighed for at vise deres værd i opgøret, der er den første af to kampe på to dage.

- Jeg har fokus på at få brugt rigtig mange spillere og især nogle af dem, der ikke har spillet så meget endnu, siger Nikolaj Jacobsen.

- Morten Olsen vil jeg gerne give mere spilletid, og det samme gælder Nikolaj Markussen.

- Samtidig er det klart, at de spillere, der indtil nu har båret vores angrebsspil, Rasmus Lauge og Mikkel Hansen, nok ikke skal spille fuld tid, lyder det fra landstræneren.

Der er flere grund til beslutningen om ændre lidt på holdet og prøve andre spillere af.

Dels må Danmark undvære en skadet Casper U. Mortensen og måske også Nikolaj Øris. Dels venter der en ny kamp mod Østrig blot et døgn efter mødet med saudiaraberne.

Derudover lægger Nikolaj Jacobsen ikke skjul på, at han forventer, at Saudi-Arabien ryger ud efter indledende runde.

Det betyder, at et eventuelt dansk pointtab ikke vil få betydning for antallet af point, Danmark tager med videre til mellemrunden.

Selv om han ikke stiller i sin idealformation forlanger landstræneren dog fuld indsats i Boxen.

- Jeg vil se en god indstilling til tingene, og vi skal vise alle de fantastiske mennesker, der kommer og bakker os op, at det danske landshold igen vil fremad på banen.

- Så kan det godt være, at det bliver en lille smule mere urytmisk, fordi vi kommer til at stille i nogle andre opstillinger end hidtil, siger Nikolaj Jacobsen.

Kampen mellem Danmark og Saudi-Arabien begynder 20.15.