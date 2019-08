Iversen sikrer sig endnu en sæson i VM-selskabet

Efter en god åbning på årets VM-serie i speedway har Niels-Kristian Iversen haft svært ved at lave de store resultater.

Han er i øjeblikket nummer 11 i stillingen, og det kræver en plads i top-8 at sikre sig en plads i næste års VM-serie. Men det nåleøje behøver den erfarne dansker ikke at bekymre sig om længere.

Lørdag blev der kørt kvalifikation til næste års VM-serie i Kroatien, og Niels-Kristian Iversen sluttede blandt de tre første, som alle får en billet til VM-serien næste år.

Det er en stor glæde og lettelse for den 37-årige vestjyde.

- Det er helt kanon, for det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har lidt i grandprixserien i år efter at være startet godt ud, siger han.

- Det har været alt for ustabilt, og der mangler fire grandprixer i år, men nu har jeg lidt mere arbejdsro. Der er ikke ligeså mange nerver på for at miste min plads.

- Nu kan jeg bare koncentrere mig om at levere nogle gode resultater.

Også landsmændene Kenneth Bjerre, Anders Thomsen og Mikkel Michelsen forsøgte at køre sig til en af de tre VM-pladser i Kroatien, men ingen af de tre klemte sig ind i top-3.

I årets VM-serie er Iversen flankeret af landsmanden Leon Madsen, som har haft kæmpe succes.

Efter seks af de ti VM-grandprixer fører Leon Madsen med seks point ned til nærmeste konkurrent og har kurs mod en mulig VM-titel, som vil være hans første i karrieren.