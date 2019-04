Italiensk regering garanterer for økonomi i OL-bud

Italiens regering garanterer buddet på vinter-OL, der vil koste omkring tre milliarder kroner at arrangere.

Den italienske regering havde de store ord fremme fredag, da man økonomisk garanterede for et italiensk bud på at arrangere vinter-OL i 2026.

Den italienske sportsminister, Giancarlo Giorgetti, sendte således et brev til Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor italienerne garanterede for et beløb på 415 millioner euro (cirka 3 milliarder kroner).

Så meget vurderes vinter-OL at koste i 2026, hvor det italienske bud involverer den italienske storby Milano samt skisportsstedet Cortina d'Ampezzo.

Italiens magtfulde indenrigsminister, Matteo Salvini, har været en stor fortaler for at få vinter-OL til Italien, og han synes, det er alle pengene værd.

- Der er opbakning og velvillighed fra regeringen, byerne og regionen. Italien kan blive vinduet til resten af verden. Som milaneser og italiener er jeg meget stolt over buddet.

- Al data og alle studier af udgifter og indtægter viser, at udgifterne iberegnet til at sikre sikkerhed og offentlig orden ved legene i stor stil vil blive dækket af det overskud, som landet vil få, siger Salvini ifølge AFP.

Ud over det italienske bud, så er Sverige også i spil med et bud om, at Stockholm skal være vært.

Tidligere er bud fra Calgary i Canada, tyrkiske Erzurum, Sapporo i Japan, Graz i Østrig og den schweiziske skisportsby Sion blevet trukket af forskellige årsager.

Både i Italien og Stockholm har der været stor kritik af de enorme summer, der skal bruges på at arrangere vinter-OL.

IOC afgør værtskabet for vinterlegene i 2026 ved en kongres i Lausanne til juni.