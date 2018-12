Italiensk British Open-vinder hædres med fornem pris

Francesco Molinari blev mandag kåret til årets golfspiller på European Tour.

2018-prisen blev især givet for Francesco Molinaris første majortitel, da han som den første italiener vandt British Open.

Han var også med til at vinde Ryder Cup med det europæiske hold, der var ledet af Thomas Bjørn som kaptajn.

36-årige Francesco Molinari vandt som den første europæer nogensinde alle sine fem kampe i Ryder Cup-dysten mod USA.

- Så mange fantastiske navne har fået denne ære før mig, og jeg føler mig meget stolt over at blive en af dem.

- Det er en pris, som betyder meget for mig, og det er en rar måde at slutte et meget specielt år af på, siger italieneren.

Francesco Molinari rundede tilmed sæsonen af med at vinde den prestigefyldte turnering Race to Dubai.

Det var et panel af medlemmer fra forskellige golfmedier, der stemte Francesco Molinari ind på førstepladsen.

Det var første gang i karrieren, at Francesco Molinari vandt prisen, der officielt har navnet "European Tour Golfer of the Year".