Italiener fyret og sydamerikaner hentet

VOLLEYBALL: Der er gang i svingdøren hos Middelfart elitehold i volleyligaen. Klubben har netop præsenteret den nye træner Fatmir Perez, som er halvt brasilianer og halvt peruaner, og han skal være cheftræner for den kommende sæson og tiltræder den 1. september.

Perez er tidligere colombiansk landstræner, klubtræner i Holland og Saudi Arabien, og talent- og seniortræner i Peru og Brasilien. Han skal også stå for en del af ungdoms-træningen i Middelfart- Vi forventer os naturligvis meget af Fatmir, og ser meget frem til at have som træner i klubben. Vi tror det vil komme til at bidrage rigtig godt i vores sportslige set up, hvor udviklingen stadig er central. Men der vil givetvis også komme nogle udfordringer omkring det kulturelle, men netop dette er noget, som klubben har prøvet mange gange før, så mon ikke at det også går denne gang, udtaler sportschef Jacob E. Petersen i en pressemeddelelse.

Middelfart har valgt at opsige aftalen med italieneren Matteo Pazienza efter kun en enkelt sæson, selv om aftalen var på to år.

- Vi har på mange måder være glade for Matteo og den pligtopfyldende og hjælpsomme person, som han er. Men vi føler. at vi har brug for en leder, somblandt andet har mere erfaring fra øverste hylde, og som kan hjælpe holdet i den absolutte top af dansk volley igen. Vi ønsker Matteo alt det bedste videre på hans trænervej. fastslår sportschef Jacob E. Petersen.

Middelfart endte lige uden for medaljerækkerne som nummer fire og satser i den kommende sæson på at kunne præge elitedivisionen i endnu højere grad end i den netop overståede sæson.