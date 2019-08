FODBOLD: Et par dage før OB's hjemmekamp mod Randers FC har træner Jakob Michelsen alle spillere til disposition.

Det vil sige, at fynboernes tunesiske angriber Issam Jebali er i spil til debut fredag aften kl. 20.00.

- Han vil være i spil ja, sagde Jakob Michelsen efter træningen, hvor Jebali var med i fuldt omfang.

Det var Jacob Barrett Laursen til gengæld ikke, så Oliver Lund overtog hans plads som venstre wingback i trænings-spillet.

Jacob Barrett Laursen lavede i stedet nogle løbeøvelser mellem nogle kegler efter søndagens kamp i Esbjerg, hvor han kort før pausen udgik med en irritation i balde-regionen.

Jeppe Tverskov deltog i fuldt omfang, men havde dog undervejs en dialog med trænerstaben. Tverskov udgik i Esbjerg et kvarter før tid for ikke at provokere de muskulære problemer, som han har haft.

- Men de er begge i spil til truppen, sagde OB-træneren.

Bismarck Adjei-Boateng har tidligere været til prøvetræning, men måtte rejse hjem til Ghana formentlig, fordi hans visum udløb. OB har stadig intentioner om at ville se den kraftfulde midtbanespiller igen, inden transfervinduet lukker.

Der er kamp om midtbanepladserne før Randers-kampen, hvor både Mathias Greve og Moses Opondo kan tvinge Jens Jakob Thomasen af holdet. Issam Jebali vil i første omgang kun kunne komme på bænken, hvor der formentlig også vil være plads til Anders K. Jacobsen.

Randers er fredag aften uden den tårnhøje østriger Simon Piesinger efter hans udvisning mod Hobro.