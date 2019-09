Iskold russer spiller sig i sin første grand slam-finale

Den russiske tennisspiller Daniil Medvedev har for første gang sikret sig en plads i en grand slam-finale.

Det sker med cifrene 7-6, 6-4, 6-3 i US Open-semifinalen over den useedede bulgarer Grigor Dimitrov.

Efter et tæt første sæt så sejren aldrig ud til for alvor at være i fare for Medvedev, som fortsatte sin ualmindeligt gode form fra de seneste uger.

Med en stor serv og køligt overblik lykkedes det Medvedev at nedkæmpe bulgareren, der med sit formfuldendte spil ellers flere gange er blevet sammenlignet med Roger Federer.

Men nu gik den ikke længere for Dimitrov, som har været en af turneringens helt store overraskelser.

Ganske symptomatisk for kampen var det med tre stærke server, at femteseedede Medvedev kunne sikre sig sejren.

I finalen venter enten Rafael Nadal eller Matteo Berrettini, som spiller den sene semifinale i New York.

Kampen mellem Medvedev og Dimitrov varede godt to og en halv time.

Første sæt var helt tæt, og her blev russerens mentale styrke afgørende.

Medvedev spillede ikke prangende, og Dimitrov forsøgte sig i offensiven.

Russeren lavede flere dobbeltfejl og fodfejl, men fortrak ikke en mine, når det skete.

Til gengæld sørgede han for at vinde de afgørende bolde og vandt sættet i en tiebreak. De følgende sæt fortsatte kampbilledet.

Ganske vist blev Medvedev brudt i første parti af andet sæt, men han brød straks tilbage og holdt fast i overtaget over Dimitrov.

De dybe russiske slag fremtvang flere fejl hos Dimitrov. Og Medvedev fortsatte tendensen fra første sæt med at vinde de vigtige point.

Trods en til tider tæt kamp var det således en overbevisende Medvedev, der efter tre sæt kunne hæve armene i vejret og fejre en plads i sin første grand slam-finale nogensinde.