Ishockeymestre investerer tungt i europæisk succes

Rungsted Seier Capital bruger op imod en halv million kroner på at skabe sjælden succes i Champions League.

Navnet Champions Hockey League (CHL) lyder af glimmer og guldregn, men virkeligheden i ishockeyens Champions League er langt mere beskeden.

For de danske deltagere har turneringen altid været en økonomisk klam fidus. Der er bekostelige rejser til udekampe, og på hjemmebane kommer forholdsvis få tilskuere, der som regel overværer de danske hold få bank.

Men hos de regerende danmarksmestre i Rungsted Seier Capital er man fast besluttet på at skabe en ny fortælling om den fælleseuropæiske turnering med klubber fra 13 lande.

- Vi tager det her rimelig alvorligt og kommer til at bruge ret mange penge på det, fortæller klubbens direktør, Thomas Friberg.

Den nordsjællandske klub debuterer torsdag i turneringen på udebane mod EV Zug fra den stærke schweiziske liga.

Men selv om Rungsted er stærkt undertippet i den kamp og også vil være det mod de to øvrige modstandere i puljen, er klubben klar til at investere tungt i sportslig succes.

- Uagtet at jeg ved, at det bliver megasvært, så er vores erklærede mål at blive det første danske hold, der går videre til knockoutfasen, siger Thomas Friberg.

Det vil kræve en andenplads i fireholdspuljen, og med modstandere fra store ishockeynationer som Schweiz, Finland og Tjekkiet kan det virke som en voldsom målsætning.

Billig bliver satsningen da heller ikke.

- Vi regner med at deltagelsen giver os et underskud på mellem 300.000 og 500.000 kroner.

- Vi får et tilskud fra CHL, som slet ikke dækker udgifterne. Men det er heller ikke så vigtigt for os. Det vigtige er, at vi gerne vil gøre en god figur i Europa, siger Thomas Friberg.

Lønloftet i dansk ishockey gør, at klubben ikke kan bruge flere penge på spillertruppen end hidtil. Til gengæld skal forholdene for spillerne være så gode som muligt.

Derfor er truppen allerede onsdag taget til Schweiz, hvilket er mod sædvanen i ishockey, hvor man typisk rejser på kampdagen.

Med rigmanden Lars Seier Christensen i ejerkredsen er økonomien ikke noget problem i den nordsjællandske klub, og deltagelsen i Champions League er den foreløbig kulmination på de senere års optur.

- Da Lars Seier trådte ind i klubben, sagde han, at vi skulle være tophold i Danmark, og det er vi blevet. Han ville vinde mesterskabet, og det har vi gjort. Han ville spille internationalt, og det skal vi nu, opremser Thomas Friberg.

I forhold til sidste sæson har klubben hentet en lille håndfuld nye udlændinge, primært fra Nordamerika, mens det også er lykkedes at lokke den tidligere VM-spiller Anders Poulsen væk fra barndomsklubben Herning.