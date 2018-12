Ishockey og skøjteløb: Odense Bulldogs klar til fredagsfest med skøjteprinsesse

Den nykårede danske mester i kunstskøjteløb, Pernille Sørensen fra Odense, giver opvisning på isen i pausen af fredagens ishockeykamp, hvor Bulldogs skal forsøge at gentage tirsdagens sejr over Rødovre Mighty Bulls.

- Vi har aftalt med Pernille, at hun viser sit korte program fra DM, når spillerne har forladt isen efter første periode, siger Allan Hoffmann, direktør for Odense Bulldogs.

Rødovre jagter revanche

De to hold mødtes også i tirsdags i Rødovre, hvor Bulldogs vandt 3-2 efter straffeslagskonkurrence.

- Jeg havde den fornøjelse at være med spillerbussen i tirsdags, og jeg så kampen i Rødovre. Det var tydeligt at se, hvor glade spillene var for den sejr. De har fået mere og mere tro på tingene, og de kan godt byde de store hold op til dans, siger Bulldogs-direktøren.

De to foregående kampe tabte Bulldogs 4-5 efter overtid hjemme til topholdet Rungsted og 1-4 ude til Esbjerg.

- De har været sure, når de har tabt. Men samtidig kan de godt se, at de spiller bedre nu end i starten af sæsonen. De er blevet bedre til at lukke af bagude, siger Allan Hoffmann.

Det var især vigtigt for Bulldogs at vinde i Rødovre og få vasket den ydmygende plet af for nederlaget på 13-4 til Rødovre for to måneder siden.

Bulldogs har nu vundet to af sæsonens tre første opgør mod Rødovre, da det første møde i Odense endte 2-1 til Bulldogs.

- Hver eneste kamp bliver stenhård. Rødovre kommer med indebrændtheden efter at have tabt i tirsdags, og de vil vise, at de godt kan vinde. Så vi skal være klar og spille simpelt, siger Allan Hoffmann.