Ishockey: Odenses kvinder måtte nøjes med bronze

De fynske ishockeykvinder tabte klart til regerende mester Hvidovre i den sidste kamp og må nøjes med bronze ved DM, men Michele Brix Nielsen fra Odense kunne glæde sig over at blive kåret til turneringens bedste forward.

- Det er et stort skulderklap at få, men jeg ville hellere have kvalificeret os til DM-finalen, sagde 22-årige Michele Brix Nielsen.

Odense havde chancen for at komme i DM-finalen, hvis holdet i den sidste kamp søndag eftermiddag kunne besejre Hvidovre. Men de seneste fire års mesterhold var en klasse over det fynske hold. Hvidovre vandt 6-0 efter periodecifrene 1-0, 2-0 og 3-0.

Ishockey: De havde drømt om for første gang at komme i en DM-finale, men Odense Ishockey Klubs kvindehold må nøjes med bronzemedaljer efter weekendens DM-kvalifikationsstævne, der blev afviklet i Odense Issstadion.

- Det var nederlaget mod Herlev, der kostede os en finaleplads. Vi var trætte i dag, og man kan godt mærke, at Hvidovre har fire fulde kæder, mens vi kun spiller med to kæder, sagde Odenses 19-årige landsholdsspiller Maria Holm Peters.

Julie Oksbjerg fra Odense forsøger at drible fri mellem to Hvidovre-spillere. Foto: Michael Bager

Tilskuerrekord

Der var sæsonrekord til en kvindeishockeykamp i Odense med 279 tilskuere i Odense Isstadion - normalt spiller det fynske kvindehold kun for en lille håndfuld tilskuere.

- Det var stærkt, at Odense-supporterne, der normalt støtter herrerne i Odense Bulldogs, var her og støttede os. Det var dejligt at spille for så mange i egne rammer, sagde Michele Brix Nielsen.

Maria Holm Peters var også glad for støtten.

- Det var super fedt at mærke opbakningen, sagde Maria Holm Peters, der sammen med sine holdkammerater skøjtede ned og takkede supporterne bag målet efter at have fået overrakt bronzemedaljer af Odenses kulturrådmand Jane Jegind.

For landsholdsspillerne er VM i division 1A i Ungarn 7.-13. april det næste store mål.