Ishockey: Fynske bidrag til dansk landsholdssuces

Mændene vandt turneringen i Klagenfurt efter sejre på 4-2 over Østrig torsdag og 4-1 over Frankrig lørdag, mens det blev til nederlag 3-4 mod Norge fredag. Den kamp blev afbrudt før tredje periode på grund af dårlig is, men stillingen på det tidspunkt, 3-4, blev erklæret som kampens resultat. I den kamp scorede Søren Nielsen fra Odense Bulldogs til 3-1, som var stillingen efter første periode.

Fynske kvinder med succes

Hos kvinderne blev det til sejre i alle tre kampe ved en firenationersturnering i Telfs, Østrig. Her var tre spillere fra Odense Ishockey Klub med på det danske landshold - Michele Brix Nielsen, Julie Oksbjerg og Maria Peters. Desuden er der en fjerde fynbo på landsholdet, 21-årige Kirstine Eberhardt, der spillede ishockey i Odense indtil 2017 og nu spiller i Göteborg.

De danske kvinder vandt først 3-1 over Kasakhstan i en kamp, hvor Michele Brix scorede det sidste mål.

Dernæst blev det 5-1 over Østrig og til sidst 3-1 over Italien. Her blev Maria Peters noteret for en assist.

Dermed er det danske kvindelandshold fortsat ubesejret i denne sæson med seks sejre i seks kampe.

7.-13. april spiller kvindelandsholdet VM i division 1A i Ungarn. Her skal Danmark kæmpe for at komme op i den bedste VM-gruppe, der er blevet udvidet til 10 hold, og det øger Danmarks chancer for at komme op blandt verdens bedste nationer.