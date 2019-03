Isfavoritter får oprejsning og skaber kvartfinalespænding

Sønderjyske og Frederikshavn White Hawks havde kniven tæt på struben tirsdag aften, men begge klubber stod for presset og skabte ny spænding i DM-kvartfinalerne i ishockey.

Hjemme i Vojens tog sønderjyderne en sikker sejr på 5-2 over Rødovre Mighty Bulls, der overraskende var foran 2-0 i kvartfinaleserien inden kampen.

TJ Moore sendte hjemmeholdet på sejrskurs med kampens to første scoringer, og tættere på end Mads Ellers 1-2-reducering i anden periode kom de sjællandske gæster ikke.

Også Frederikshavn havde noget skuffende tabt de første to kvartfinaleopgør til Esbjerg, som man ellers slog i samtlige fem indbyrdes opgør i grundspillet.

Men i tredje kvartfinaleduel slog vendelboerne igen med 4-0 hjemme i Scanel Hockey Arena.

Skudstatistikken efter første periode lød på 15-2 og vidnede om et hjemmehold, der satte esbjergenserne under hårdt pres.

Evan Jasper åbnede scoringen efter otte minutter, og siden fulgte Alexander Bumagin op med to mål i powerplay, inden Ian Brady gjorde det til 4-0 i en situation, hvor Frederikshavn var to spillere i overtal.

Kampen blev præget af en stribe udvisninger, og mod slutningen af kampen måtte Frederikshavn-målmand Tadeas Galansky forlade isen.

Nordjyderne må krydse fingre for, at keeperprofilen er klar igen, når de to hold mødes igen i Esbjerg på fredag.

Kvartfinaleserierne spilles bedst af syv, hvilket vil sige, at det hold, der først vinder fire kampe, avancerer til semifinalerne.